TeamViewer: Analysten prognostizieren ein Kurspotenzial von 16,32 EUR

Die TeamViewer-Aktie wird derzeit von Experten als nicht korrekt bewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 16,32 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von +18,05% im Falle einer positiven Entwicklung.

• Am 09.06.2023 sank die Aktie um -0,65%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nun 3,53 nach zuvor ebenfalls 3,53

• Die Kaufempfehlung der Analysten beträgt aktuell +52,63%

Am gestrigen Handelstag verlor die TeamViewer-Aktie erneut an Wert und notierte mit einem Minus von -0,65%. Auf Wochensicht addiert sich das Verlustpotential auf -4,66%, was pessimistische Stimmungen am Markt widerspiegelt.

Das durchschnittliche Kursziel für die TeamViewer-Aktie beläuft sich auf 16,32 EUR laut Bankanalysten. Demnach besteht in Zukunft noch eine potentielle Steigerungsmöglichkeit um +18,05%. Jedoch teilen nicht...