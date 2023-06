TeamViewer: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 16,32 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Aktie von TeamViewer wird nach Ansicht von Bankanalysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 16,32 EUR, was einem Potenzial von +11,63% entspricht.

• Am 29.06.2023 erwartet man ein Plus von +3,50%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nun 3,53

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt aktuell +52,63%

Am gestrigen Handelstag legte die TeamViewer-Aktie um +3,50% zu und erreichte damit in nur fünf Tagen ein Wachstum von insgesamt +5,18%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Obwohl nicht alle Analysten das gleiche Potenzial sehen wie der Durchschnittswert der Branche – drei sprechen sich sogar für einen Verkauf aus -, teilen doch viele Experten die Meinung über den zukünftigen Erfolg des Unternehmens. Insgesamt scheinen die Chancen gut zu sein und sollten...