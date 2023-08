TeamViewer: Analysten halten ein Kursziel von 16,32 EUR für möglich

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer hat am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +0,54% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug die positive Entwicklung sogar +8,32%. Die Bankanalysten zeigen sich derzeit optimistisch und erwarten ein mittelfristiges Kursziel bei 16,32 EUR – das entspricht einem Potenzial in Höhe von -2,07%.

Überwiegend positiv bewerten die Experten auch das Guru-Rating von TeamViewer mit 3,53 nach zuvor ebenfalls 3,53. Der Anteil der Analysten mit einer optimistischen Einschätzung beträgt dabei +52,63%. Von insgesamt 19 befragten Analysten empfehlen momentan drei einen Verkauf der Aktie und sieben einen Kauf. Sechs weitere raten dazu, die Papiere zu halten – darunter sind auch neutrale Bewertungen vertreten.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Marktexperten gehen davon aus, dass...