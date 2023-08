TeamViewer: Analysten erwarten Kursziel von 16,32 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die gestrige positive Entwicklung von TeamViewer am Finanzmarkt von +1,18% hat die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf +2,61% steigen lassen. Der Markt scheint demnach aktuell vergleichsweise optimistisch zu sein. Aber wie sehen die Bankanalysten das?

Das mittelfristige Kursziel für TeamViewer liegt laut Experten im Durchschnitt bei 16,32 EUR. Sollten sie Recht behalten und das Ziel erreicht werden, eröffnet dies Investoren ein Potential in Höhe von -4,56%.

Derzeit sind drei Analysten der Meinung, dass es sich bei der Aktie um einen starken Kauf handelt. Sieben weitere bewerten diese als “Kauf” und sechs als “halten”. Nur drei Experten empfehlen weiterhin einen Verkauf.

Zusammengefasst lässt sich also sagen: Die Mehrheit der Bankanalysten ist optimistisch und sieht Potenzial in TeamViewer – was auch durch das...