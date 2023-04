TeamViewer: Aktuelles Kursziel bei 15,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von TeamViewer momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 15,30 EUR mit einem möglichen Risiko von -0,29% für Investoren.

• TeamViewer hat am 14.04.2023 einen neutralen Trend mit einer Kursentwicklung von 0%

• Derzeitiges Kursziel liegt bei 15,30 EUR

• Guru-Rating beträgt nun ebenfalls 15,30 nach dem jüngsten Update

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen eine Veränderung um -0,33%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Von insgesamt elf Experteneinschätzungen empfehlen vier Analysten einen Kauf der Aktie und sechs wählen “Kauf” als Bewertung.

Acht Experten bewerten die Aktie als “Halten”, während drei sie zum “Verkauf” raten.

Das Guru-Rating bestätigt diese...