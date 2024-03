TeamViewer Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist der RSI für Teamviewer einen überkauften Wert von 78,2 auf, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was bedeutet, dass die Aktie als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Teamviewer ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch eine Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergibt vorwiegend positive Signale, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Teamviewer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,76 EUR. Der letzte Schlusskurs von 13,6 EUR weicht um -7,86 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (13,93 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,37 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Teamviewer-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz rund um Teamviewer zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Teamviewer, mit überkauften Signalen im RSI und positiver Anleger-Stimmung, aber auch negativen Signalen in Bezug auf die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung.