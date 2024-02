TeamViewer Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die technische Analyse der Teamviewer-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 14,92 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,41 EUR liegt damit deutlich unter diesem Wert, was einem Unterschied von -10,12 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 13,55 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (-1,03 Prozent) liegt. Somit wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bei Teamviewer. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den vergangenen Monaten zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, wodurch es aus dem Fokus der Anleger gerückt ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Teamviewer liegt der RSI7 aktuell bei 78,64 Punkten, was auf einen überkauften Zustand hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Teamviewer-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.