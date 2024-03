TeamViewer Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Teamviewer-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 14,78 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 13,535 EUR, was einem Unterschied von -8,42 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 13,95 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts (-2,97 Prozent) eine eher "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurden die Teamviewer-Aktien von den Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies lässt auf eine gute Anleger-Stimmung schließen, was durch die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen bestätigt wird. Es wurden auch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung aufgrund der Anleger-Stimmung, wobei 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) der Teamviewer liegt bei 83,22, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 für die Teamviewer liegt bei 60, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Die Kommunikation im Netz rund um die Teamviewer-Aktie zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung in den letzten Monaten. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Teamviewer-Aktie aufgrund der weichen Faktoren.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Schlecht", "Gut" und "Neutral"-Bewertungen für die Teamviewer-Aktie aus technischer Analyse, Anleger-Stimmung, Relative Strength Index und Sentiment und Buzz. Diese Faktoren müssen bei der Einschätzung der Aktie berücksichtigt werden.