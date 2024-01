TeamViewer Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Teamviewer wird der RSI für die letzten 7 Tage mit 84,66 Punkten als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung zu Aktien beeinflussen. Für Teamviewer zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, die zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Teamviewer-Aktie zeigt einen deutlichen Unterschied zum Wert der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigte sich in den letzten Tagen überwiegend eine positive Stimmung in sozialen Netzwerken, jedoch verstärkte sich in den letzten zwei Wochen die negative Kommunikation, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Teamviewer, bei der kurzfristige Analysen eher neutral ausfallen, während langfristige Analysen aufgrund der negativen Stimmungsänderung und der technischen Entwicklung zu einer schlechten Gesamtbewertung führen.