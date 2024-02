TeamViewer Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über die Teamviewer-Aktie blieb hingegen unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Teamviewer-Aktie von 13,39 EUR mit -9,65 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 hingegen weist mit einem Kurs von 13,75 EUR lediglich ein "Neutral"-Signal auf. Insgesamt wird der Kurs der Teamviewer-Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Teamviewer-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Teamviewer-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Teamviewer besonders positiv diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, obwohl automatische Analysen der Kommunikation in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale ergeben haben.

Insgesamt erhält die Teamviewer-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.