TeamViewer Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Stimmung und Diskussionen über die Teamviewer-Aktie haben sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Teamviewer-Aktie von 13,39 EUR um -9,65 Prozent vom GD200 (14,82 EUR) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 13,75 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) weist darauf hin, dass die Teamviewer-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Teamviewer-Aktie in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem positiv über Teamviewer diskutiert wurde. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt wird die Teamviewer-Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.