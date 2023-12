TeamViewer Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Teamviewer wurden in den letzten Monaten genau untersucht. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, eher gering war. Daher erhält Teamviewer in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigte eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Teamviewer-Aktie geäußert, und auch die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um positive Themen. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale identifiziert, was zu einer gemischten Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der Wert der Teamviewer-Aktie aktuell als "Schlecht" eingestuft wird. Der aktuelle Kurs liegt 8,21 Prozent über dem GD200, was auf eine negative Tendenz hindeutet. Der GD50 ergibt eine Abweichung von -2,49 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Teamviewer-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation, wodurch eine positive Bewertung resultiert. Der RSI25 deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie führt.