TeamViewer Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Das Anleger-Sentiment für die Teamviewer-Aktie ist in den sozialen Medien positiv. In den letzten zwei Wochen gab es neun Tage mit überwiegend positiven Diskussionen und nur zwei Tage mit negativen Beiträgen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen die Diskussionen hauptsächlich positive Themen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index zeigt eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Teamviewer. Der RSI7 beträgt 78,64 und der RSI25 57,62, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen positiv entwickelt, was zu einer guten Bewertung für die Teamviewer-Aktie führt. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Die technische Analyse zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Teamviewer-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 14,92 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 13,41 EUR liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Teamviewer-Aktie gemäß der Anlegerstimmung eine "Gut"-Bewertung, während der Relative Strength-Index und die technische Analyse zu einer gemischten Bewertung führen. Es ist wichtig, alle diese Faktoren zu berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung über die Investition in diese Aktie zu treffen.