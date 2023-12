TeamViewer Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Teamviewer in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer negativen Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die häufige Diskussion über Teamviewer und die steigende Aufmerksamkeit deuten darauf hin, dass das Unternehmen aktuell viel im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Teamviewer liegt bei 37,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,07 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,22 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,535 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -11,07 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 14,53 EUR unter dem letzten Schlusskurs (-6,85 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Teamviewer eingestellt waren, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Allerdings haben weitere Auswertungsmodelle vier Handelssignale für Teamviewer identifiziert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Teamviewer von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.