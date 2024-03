TeamViewer Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Teamviewer hat in den letzten zwei Wochen vor allem von privaten Nutzern in sozialen Medien positive Bewertungen erhalten. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft. Die Redaktion hat auch genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 3 positive und keine negativen Signale gefunden. Deshalb wird für diese Auswertung eine "Gut" Empfehlung gegeben. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung rund um Aktien wird anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Teamviewer zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Teamviewer erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt wird der Aktie von Teamviewer bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt für Teamviewer derzeit eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 des Wertes verläuft bei 14,79 EUR, während der Kurs der Aktie bei 14,365 EUR -2,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 13,92 EUR, was einer Abweichung von +3,2 Prozent entspricht und die Aktie damit zu einem "Neutral"-Wert in diesem Zeitraum macht. Insgesamt wird dies daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Teamviewer liegt bei 62,77, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.