TeamViewer Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Im Falle von Teamviewer liegt der RSI7 aktuell bei 23,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält das Teamviewer-Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 58,57, was bedeutet, dass Teamviewer hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält das Teamviewer-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Teamviewer-Aktie beträgt aktuell 15,15 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 14.005 EUR liegt. Daher erhält Teamviewer eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 14,16 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Teamviewer führt. In Summe wird Teamviewer auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Teamviewer gesprochen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufssignalen vorlag. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität zu Teamviewer war dabei nur schwach, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für Teamviewer.