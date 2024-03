TeamViewer Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die technische Analyse der Teamviewer-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,76 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 13,685 EUR weicht somit um -7,28 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 13,92 EUR und der letzte Schlusskurs bei -1,69 Prozent. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Teamviewer-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungsinformationen aus den sozialen Medien zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt hingegen eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung hinsichtlich der Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 73,76, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,8, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.