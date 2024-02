TeamViewer Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Teamviewer-Aktie wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 9,21 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Teamviewer-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist die Teamviewer-Aktie auf der Basis des 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Teamviewer eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Teamviewer-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Teamviewer-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität im Zusammenhang mit Teamviewer zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Teamviewer-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um die Teamviewer-Aktie geäußert wurden. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Teamviewer angemessen mit einem "Gut"-Rating bewertet ist.