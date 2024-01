TeamViewer Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung von Aktien. Teamviewer zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Teamviewer basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,14 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 14,06 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung bei Teamviewer in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen.

Der Relative Strength Index (RSI) von Teamviewer liegt bei 18,69, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Teamviewer basierend auf der Analyse von Sentiment und Buzz, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index eine "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung.