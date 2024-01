TeamViewer Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Teamviewer betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 74,91 Punkte, was darauf hindeutet, dass Teamviewer als überkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,01, was darauf hinweist, dass Teamviewer weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Teamviewer lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Teamviewer die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Teamviewer mittlerweile auf 15,04 EUR, während der Aktienkurs bei 13,08 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -13,03 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 13,81 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit -5,29 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtbewertung: "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Teamviewer wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Allerdings lassen sich auch fünf Handelssignale ermitteln, von denen keines positiv ist. Das Ergebnis führt zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Teamviewer bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.