TeamViewer Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Bewertung einer Aktie. Bei Teamviewer zeigt sich eine verringerte Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Teamviewer bei 15,09 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 13,795 EUR notiert. Dies führt zu einer Distanz von -8,58 Prozent zum GD200 und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 liegt bei 13,88 EUR, was zu einem Abstand von -0,61 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Teamviewer daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten deuten jedoch auf einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Teamviewer auf 7- und 25-Tage-Basis Werte, die auf eine "Neutral"-Bewertung hindeuten. Der 7-Tage-RSI liegt bei 48,33 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 39 Punkten liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine differenzierte Bewertung der Teamviewer-Aktie, die sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt.