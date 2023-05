TeamViewer-Aktie: Quartalszahlen veröffentlicht, Aktienkurs sinkt um 12 Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

TeamViewer veröffentlichte heute positive Finanzzahlen. Der Umsatz im Jahresvergleich stieg um 13 Prozent auf 151,3 Millionen Euro. Das Kerngeschäft des Unternehmens stabilisiert sich trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten mit amerikanischen Kunden und das Management bestätigt die Jahresziele. Trotzdem verliert die TeamViewer Aktie fast 12 Prozent an Wert.

Analysten haben unterschiedliche Meinungen über das Wachstum von TeamViewer im Enterprise-Bereich. Die operative Marge verbesserte sich um 2 Prozentpunkte auf 42 Prozen, während der Gewinn um beachtliche 58 Prozent stieg. CEO Oliver Steil betonte eine gute Geschäftsdynamik besonders bei neuen und erweiterten Softwarepaketen für kleine bis mittelgroße Kunden – was bemerkenswert ist in Anbetracht der Bedenken von Analysten hinsichtlich der Basis zahlender Kunden im...