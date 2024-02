TeamViewer Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Teamviewer hat sich in den letzten Wochen zunehmend verschlechtert. Nach einer Phase positiver Diskussionen in den letzten zwei Wochen, hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen deutlich verschlechtert. Die automatische Analyse der Kommunikation zeigt, dass vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dies hat dazu geführt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität in Bezug auf Teamviewer. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Tendenz hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen führt.

Die technische Analyse kommt zu einem etwas positiveren Ergebnis. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich mit einem Wert von 22,5 als "Gut" und der RSI25 mit 43,02 als "Neutral". Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" in Bezug auf den RSI.

In der charttechnischen Analyse zeigt sich eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) führt zu einer "Neutral"-Bewertung, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Teamviewer auf Basis der verschiedenen Analysen eine uneinheitliche Bewertung. Während die Anleger-Stimmung und die Diskussionsintensität negativ ausfallen, zeigen die technischen Indikatoren teilweise positive Signale. Anleger sollten daher die verschiedenen Aspekte berücksichtigen, bevor sie eine Entscheidung treffen.