TeamViewer Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Teamviewer- Aktie: Analyse des Sentiments und RSI

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der Teamviewer-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher für Teamviewer eine Bewertung von "Schlecht" hinsichtlich des Sentiments.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beläuft sich der RSI auf 34,22 und für 25 Tage auf 45,15, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Teamviewer besonders positiv diskutiert. Jedoch zeigen die jüngsten Trends eine vermehrte Diskussion von negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Teamviewer-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 14,24 EUR im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (-4,17 Prozent) zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (+3,79 Prozent Abweichung) führt zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Teamviewer damit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf Sentiment, RSI und technischer Analyse.