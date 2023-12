TeamViewer Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Teamviewer-Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,19 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 13,93 EUR deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,4 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 13,93 EUR liegt und daher zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine gemischte Bewertung. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer negativen Bewertung führt und insgesamt zu einer schlechten Einstufung führt.

Die Analyse der sozialen Medien ergab überwiegend positive Kommentare, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Teamviewer-Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher in Bezug auf den RSI eine positive Bewertung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, das Sentiment und den Buzz sowie den Relative Strength Index eine neutrale bis leicht positive Bewertung für die Teamviewer-Aktie.