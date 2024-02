TeamViewer Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel kann kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Teamviewer wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 85,92 Punkten, was darauf hinweist, dass Teamviewer überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark. Hier ist Teamviewer weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Teamviewer-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Teamviewer bei 13,39 EUR und damit -9,65 Prozent unter dem GD200 (14,82 EUR). Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 13,75 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,62 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Teamviewer-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in etwa gleichem Maße über das Unternehmen diskutiert haben wie zuvor. Insgesamt erhält die Teamviewer-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Teamviewer überwiegend positiv diskutiert. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen tiefgehende und automatische Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält Teamviewer auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.