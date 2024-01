TeamViewer Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Teamviewer. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Teamviewer. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv.

Die statistischen Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben. Es gab 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 3 "Gut"-Signalen, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Teamviewer-Aktie mittlerweile auf 15,09 EUR, während der aktuelle Kurs bei 13,795 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -8,58 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 13,88 EUR, was einen Abstand von -0,61 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls neutrale Werte für die Teamviewer-Aktie. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 48,33 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 39 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer negativen Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt und somit neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund dieser Analyse.

