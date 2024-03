TeamViewer Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Teamviewer-Aktie beträgt aktuell 26, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Teamviewer in den vergangenen vier Wochen verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, weshalb Teamviewer auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Teamviewer von den privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat zudem ein "Gut"-Signal herausgefiltert und schließt daraus auf eine "Gut" Empfehlung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Messung der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Teamviewer-Aktie der letzten 200 Handelstage. Hingegen erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Indikatoren ein überwiegend positives Bild für die Teamviewer-Aktie.