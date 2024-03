TeamViewer Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die technische Analyse der Teamviewer-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse in den letzten 200 Handelstagen bei 14,78 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 13,535 EUR, was einem Unterschied von -8,42 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, der bei 13,95 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was einer Abweichung von -2,97 Prozent entspricht. Daher erhält die Teamviewer-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Teamviewer-Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 83,22 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, befindet sich bei 60, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Insgesamt erhält die Teamviewer-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält die Teamviewer-Aktie in diesem Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Teamviewer-Aktie daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde die Teamviewer-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Auch die diversen Kommentare und Wortmeldungen der letzten Tage waren überwiegend positiv. Die Auswertung zeigt, dass die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft wird. Es wurden auch 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.