TeamViewer Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die Stimmung unter den Anlegern von Teamviewer in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die vergangenen zwei Wochen zeigen, dass die Diskussionen hauptsächlich positiv waren, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt. Eine Analyse der sozialen Medien ergab 8 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer schlechten Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Teamviewer-Aktie bei 15,14 EUR liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 14,06 EUR liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch einen nahezu gleichen letzten Schlusskurs von 14,08 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Teamviewer basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 18,69, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 39, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt schlechten Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für Teamviewer, basierend auf den verschiedenen analysierten Faktoren.