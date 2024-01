TeamViewer Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die Teamviewer-Aktie handelt derzeit mit einem Kurs von 13,395 EUR, was einem Rückgang von 3,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Kurzfristig wird die Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Einstufung jedoch als "Schlecht" anzusehen, da die Distanz zum GD200 bei -11,35 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" aus charttechnischer Sicht bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index wird die Teamviewer-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Teamviewer-Aktie beträgt 84,66, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 48,5 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher als "Schlecht" einzustufen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an acht Tagen von positiven Themen geprägt war und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Teamviewer gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung im Anleger-Sentiment führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen im Zusammenhang mit der Teamviewer-Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Teamviewer war jedoch eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt. Daher wird die Aktie von Teamviewer in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet.