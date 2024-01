TeamViewer Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In Bezug auf das Unternehmen Teamviewer fokussierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen, was dazu führte, dass die Redaktion die Aktie mit "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, konkret 4 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 3 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung. Die Intensität der Diskussion in den sozialen Medien wurde als mittelmäßig eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Entwicklung, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wurde.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Teamviewer-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft gilt. Daher erhielt sie ein "Schlecht"-Rating. Auf längere Sicht wurde die Aktie jedoch weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte, und somit ein "Schlecht"-Rating für diesen Punkt der Analyse ergab.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Teamviewer-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 15,11 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wurde die Teamviewer-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.