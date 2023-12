TeamViewer Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für den RSI der Teamviewer-Aktie ergibt sich eine Ausprägung von 27,32, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 liegt bei 60,96, was zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet auf eine zunehmend trübere Stimmungslage der Anleger hin. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Teamviewer-Aktie weniger Beachtung erfahren hat als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Aktienkurs derzeit bei 13,485 EUR liegt, während die 200-Tage-Linie bei 15,2 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein negativer Trend, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund von "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Teamviewer besonders positiv diskutiert, aber in den letzten Tagen überwogen negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass zuletzt vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.