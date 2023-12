TeamViewer Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Teamviewer wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,2 Punkten, was darauf hinweist, dass Teamviewer überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 58,57, was bedeutet, dass Teamviewer weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Teamviewer nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Teamviewer somit als "Schlecht" bewertet.

Trendfolgende Indikatoren zeigen, dass der längerfristige Durchschnitt der Teamviewer-Aktie bei 15,15 EUR liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 14,005 EUR liegt, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,16 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Teamviewer auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Teamviewer. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Die statistischen Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen gab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.