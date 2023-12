TeamViewer Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten. Für die Teamviewer-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 23, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 58,57, was auf Neutralität hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Rating für Teamviewer.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, obwohl es acht Handelssignale gibt, die zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führen.

Die Stimmung für Teamviewer hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In technischer Hinsicht ist die Teamviewer-Aktie derzeit -1,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beläuft sich auf -7,56 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.