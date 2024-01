Tea Life Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Tea Life betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 30 Punkte, was bedeutet, dass Tea Life momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Tea Life weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Tea Life von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Aus technischer Sicht ist Tea Life mit einem Kurs von 1407 JPY inzwischen +2,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +0,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurz- und langfristigen Einschätzung als "Neutral".

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Tea Life in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als unauffällig bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.