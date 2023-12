Tdcxadr Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für die Aktie Tdcx liegt der RSI derzeit bei 56,16, was als "neutral" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ein RSI25-Wert von 55,73, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" bewertet.

Bei der Beurteilung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse zu Tdcx neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Tdcx diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tdcx derzeit bei 6,94 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 4,53 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage von -34,73 Prozent, was als "schlecht" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs bei 4,87 USD, was einer Distanz von -6,98 Prozent entspricht und ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "schlecht".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Tdcx spielen die langfristige Stimmungslage unter Investoren und Internetnutzern eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf Tdcx unterdurchschnittlich ist, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Tdcx bleibt in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild daher die Note "schlecht" verliehen.