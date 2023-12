Tdcxadr Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Tdcx-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 79, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 52,81, was darauf hinweist, dass Tdcx weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tdcx.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt einen neutralen Trend unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Tdcx. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, aber überwiegend keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tdcx daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Tdcx von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tdcx bei 7,23 USD liegt, während die Aktie selbst bei 4,62 USD notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -36,1 Prozent liegt. Der GD50 beträgt derzeit 5,05 USD, was einer Distanz von -8,51 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote "Schlecht".

Eine weitere wichtige Bewertungsgrundlage ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Tdcx ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Tdcx.

