Tdcxadr Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die technische Analyse der Tdcx-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,47 USD um +30,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -1,82 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Tdcx zeigen, dass in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren in den sozialen Medien zu verzeichnen war und das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den roten Bereich gerutscht ist. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Zudem wird weniger über Tdcx diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating beiträgt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Tdcx-Aktie derzeit überverkauft ist, mit einem Wert von 3,93 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Auch der RSI für 25 Tage zeigt mit einem Wert von 27 an, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Somit wird die Aktie auf Basis des RSI insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung rund um Tdcx wird auch von den weichen Faktoren beeinflusst, und unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen besonders positive Themen rund um Tdcx diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.