Tdcxadr Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die technische Analyse der Tdcx-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -0,47 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund eines positiven Abstands zum aktuellen Kurs.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen keine signifikanten Veränderungen. Die Stimmung für Tdcx wird daher als "Neutral" eingestuft. Ebenso wird die Diskussionsstärke in den sozialen Medien als durchschnittlich bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wird ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung vorgenommen, da in den letzten Tagen keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden konnten.

Der Relative Strength Index (RSI) weist ebenfalls auf einen neutralen Titel hin, mit Werten von 47,92 für den RSI7 und 54,39 für den RSI25. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.