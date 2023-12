Td Holdings I.new Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Ein RSI-Wert von 65,43 wird für Baiyu gemeldet, was auf eine neutrale Situation hinweist, die weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 57, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher auch mit "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Baiyu-Aktie mit 1,56 USD angegeben. Dies entspricht einer Entfernung von -93,55 Prozent vom GD200 (24,18 USD), was als ein "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 2,94 USD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -46,94 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Baiyu-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Baiyu in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als insgesamt eher neutral eingeschätzt. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien wird die Baiyu-Aktie mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,17 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt (99 Prozent) liegt. Die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" weist einen Wert von 30,64 auf. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentalen Kriterien.