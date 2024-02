Td Holdings I.new Aktie: Aus, Aus, Aus!

Um die aktuelle Lage der Baiyu-Aktie zu bewerten, wurden verschiedene Kriterien herangezogen, darunter der Relative Strength Index (RSI), die Dividendenrendite, die technische Analyse sowie das Sentiment und der Buzz im Internet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreiteter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Baiyu liegt bei 10,53 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,64 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Punkt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Baiyu derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,05 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt gemischte Ergebnisse. Der GD200-Kurs verläuft 85,71 Prozent über dem Kurs der Aktie, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD50-Kurs weist hingegen eine Abweichung von +42,36 Prozent auf, was Baiyu in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Alles in allem führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Zur Einschätzung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, während die Rate der Stimmungsänderung eher negativ ausfällt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Insgesamt erhält Baiyu also gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.