Tchibo Coffee Service: Ganzheitliche Kaffeekonzepte für kreative Köpfe

Hamburg (ots) -Nach drei turbulenten und vor allem von der Corona-Pandemie geprägten Jahren für das Kaffeebusiness erwartet Tchibo Coffee Service in 2023 wieder steigende Umsatzzahlen. Der Fokus liegt nun stärker als in den Vorjahren auf ganzheitlichen Kaffeekonzepten für mittlere bis kleinere Büros. Darüber hinaus stehen die Themenfelder Digitalisierung und Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda.Die aktuelle Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Neue Arbeitsmodelle und das Bedürfnis nach flexiblen Arbeitszeiten verändern die Art und Weise, wie und wo wir arbeiten. Die Zeit im Homeoffice macht Beschäftigten auf der anderen Seite aber auch deutlich, wie wichtig das soziale Miteinander ist. Genau für diese Bedürfnisse hat Tchibo Coffee Service die Kaffeevollautomaten Coffea Enjoy und Coffea Office entwickelt. Coffea Enjoy eignet sich für mittelgroße Büros mit 50 bis 100 Mitarbeitenden. Coffea Office passt perfekt zu Büros mit zehn bis 20 Mitarbeitenden. Die Maschinen lassen sich individuell konfigurieren und sind besonders effizient im Verbrauch. "Unsere Kunden erhalten von uns nicht nur eine Kaffeemaschine, sondern das Komplettpaket: Von der Erstinstallation, über die regelmäßige Wartung bis hin zur vollautomatischen Gerätesteuerung durch unsere CoffeeIQ - der Bereich Digitalisierung gehört zu unserem Service mit dazu.", betont Peter Rikowski, Geschäftsführer bei Tchibo Coffee Service. "Mit unseren Kaffeelösungen konnten wir kleinere und mittlere Unternehmen aus allen Bereichen als Kunden hinzugewinnen."Vollständig digital ausgestattetDie Maschinen sind kompakt geschnitten und passen dank ihrer schlanken Maßeinheiten selbst in die kleinste Küchenzeile oder den Meetingraum. Ein wichtiges Element ist die digitale Ausstattung: Das Farbdisplay führt den Nutzer intuitiv durch die Bedienung, selbst die Reinigung erfolgt vollautomatisch per Fingertipp. Mit dem digitalen Portal "CoffeeIQ" haben Kunden die volle Datenkontrolle: Durch die digitale Vernetzung können transparent Echtzeit-Daten zu Umsatz, Verbrauch und Reinigung der Maschine ausgewertet werden, um die eigenen Geschäftsabläufe zu optimieren und eine effiziente Planung der Ressourcen sicherzustellen.Perfekter Rundum-ServiceVon der Erstinstallation der Kaffeemaschine bis hin zur Wartung oder Austausch von Ersatzteilen, der Technische Service von Tchibo Coffee Service ist rund um die Uhr erreichbar. Darüber hinaus liefert der Kaffeeexperte zusätzliche Ausstattungsprodukte: Tee und Schokolade, Zuckersticks, Tassen, Mehrwegbecher, Unterschränke und sogar Kaffeebar-Möbel. "Bei unseren professionellen Kaffeemaschinen haben unsere Businesspartner die Wahl, ob sie die Maschinen mieten oder kaufen möchten", so Peter Rikowski. "Es gibt unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten und flexible Mietmodelle - vollständig zugeschnitten auf die Bedürfnisse unserer Kunden."https://tchibo-coffeeservice.de/Über Tchibo Coffee ServiceDie Tchibo Coffee Service GmbH, Hamburg, ist mit ihrem Leistungsumfang für Hotellerie, Gastronomie, Büros, Bäckereien, Tankstellen, Vending sowie Arbeitsplatz- und Gemeinschaftsverpflegung und der Leidenschaft für Kaffee, durchdachte und erprobte Systemlösungen sowie einem klaren Service-Fokus eines der großen Kaffee-Foodservice-Unternehmen in Europa. Für alle Einsatzgebiete stehen leistungsstarke Komplettlösungen zur Verfügung, das umfangreiche Maschinen-Portfolio und die ganzheitlich konzipierten Dienstleistungspakete decken die Bedarfswünsche im Außer-Haus-Markt vollständig ab. Das Unternehmen wird von den Geschäftsführern Friedrich Kroos, Peter Rikowski und Nicholas Snow geführt.Pressekontakt:Nicola Vikas, Tchibo Coffee ServiceTel.: +49 40 18229 1227E-Mail: Nicola.Vikas@tchibo-coffeeservice.deOriginal-Content von: Tchibo Coffee Service, übermittelt durch news aktuell