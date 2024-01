Tbcscat Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Scat-Aktie zeigt sich in der technischen Analyse als neutral bewertet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 491,26 JPY, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 500 JPY lag, was einen Unterschied von +1,78 Prozent bedeutet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Scat-Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Veränderung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als neutral bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.