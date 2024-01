Tbcscat Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein RSI-Wert von 68,52 führt bei Scat zu einer Einstufung als "neutral". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,19, was ebenfalls als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz, geben präzise Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Scat gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie mit "neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung vorliegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien ergibt ein neutrales Bild, da die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Scat daher auch von der Redaktion ein "neutral"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Scat-Aktie (GD200) um 1,25 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weicht nur um -0,58 Prozent ab, was ebenfalls zu einer kurzfristigen "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit ein "neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.