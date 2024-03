Tazmo Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tazmo-Aktie beträgt aktuell 84, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Tazmo weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtanalyse der RSIs für Tazmo ergibt somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator zur Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend negative Meinungen zur Tazmo-Aktie veröffentlicht. Zudem war das Interesse an positiven und negativen Themen rund um Tazmo in den letzten Tagen eher neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf Tazmo mittel ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Tazmo zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Tazmo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Tazmo-Aktie ein Durchschnitt von 2925,78 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 3620 JPY (+23,73 Prozent Unterschied), weshalb eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 3418,78 JPY eine Abweichung von +5,89 Prozent, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält Tazmo insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.