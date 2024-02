Tazmo Aktie: Lieber beobachten als handeln

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Tazmo diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tazmo beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Tazmo liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 25,69 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 36,33, was darauf hinweist, dass Tazmo weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Damit erhält Tazmo eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Tazmo konnten in den letzten vier Wochen jedoch keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, weshalb Tazmo auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Tazmo mittlerweile 2745,04 JPY erreicht, während die Aktie selbst einen Kurs von 3895 JPY hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +41,89 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 hingegen liegt bei 3112,46 JPY, was einer Distanz von +25,14 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Daraus ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Gut" für Tazmo.