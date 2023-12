Tazmo Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, was zu neuen Bewertungen von Aktien führt. Tazmo zeigt eine mittlere Diskussionstätigkeit in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tazmo-Aktie zeigt einen Wert von 90 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 52,32, was auf Neutralität hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung nach dem RSI.

Die Tazmo-Aktie liegt mit einem Kurs von 2607 JPY aktuell um 16,77 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei +3,38 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken rund um Tazmo war in den letzten Tagen neutral, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich demnach eine neutrale Einschätzung basierend auf den verschiedenen Parametern.