Taysha Gene Therapies Inc Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Taysha Gene Therapies liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen längeren Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beträgt der RSI 51,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. Aktuell zeigen Diskussionen in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen über Taysha Gene Therapies. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Taysha Gene Therapies insgesamt 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung als "Gut". Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 180,9 Prozent bedeutet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 1,5 USD, was als "Gut" eingestuft wird. Der aktuelle Aktienkurs von 1,78 USD liegt 18,67 Prozent über dieser Linie. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,84 USD, was einer Differenz von -3,26 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse eine Gesamteinstufung von "Gut" für die Aktie von Taysha Gene Therapies.