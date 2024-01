Taylor Wimpey Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Taylor Wimpey":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Taylor Wimpey können über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet werden. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Bewertung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Taylor Wimpey daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -10,69 Prozent erzielt, was 16,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -0,08 Prozent, und Taylor Wimpey liegt aktuell 10,62 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Taylor Wimpey eingestellt waren. Die Diskussion war überwiegend positiv, und es gab keine negativen Themen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die charttechnische Entwicklung der Taylor Wimpey-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Entwicklung, wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen wird.